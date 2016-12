Amadori valuta apertura capitale a servizio strategie piano - AD

Nessuna banca è invece stata interpellata per la ricerca di un partner, "perchè non c'è ancora nulla sul tavolo".

"Però la vedo come un progetto che richiede un periodo di preparazione più lungo, non lo vedo come obiettivo immediato", ha aggiunto, confermando che potrebbe eventualmente essere seguito lo schema classico dell'entrata di un investitore ponte per poi approdare in Borsa.