PUNTO 1-Enav, per Banca Imi vale 1,76-2,18 mld, per Mediobanca 2-2,5 mld

MILANO, 21 giugno (Reuters) - Enav potrebbe valere tra 1,76 e 2,18 miliardi di euro per Banca Imi e tra 2 e 2,5 miliardi per Mediobanca Securities.

Gli studi ricordano che Enav opera in un contesto di monopolio naturale in Italia e mettono in evidenza l'alta visibilità sui ricavi e generazione di cassa dal momento che opera in un mercato regolamentato.