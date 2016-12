Postal Savings Bank of China, atteso filing Ipo da 8 mld dlr prox settimana - fonti

HONG KONG, 17 giugno (Reuters) - La cinese Postal Savings Bank, l'istituto di credito più grande del paese per numero di sportelli, potrebbe presentare la prossima settimana la documentazione per un'Ipo a Hong Kong fino a 8 miliardi di dollari, che secondo le attese dovrebbe essere la più grande del mondo per quest'anno.

Postal Savings Bank of China (PSBC) IPO-PSBC.HK, l'ultima della principali banche statali cinesi a sbarcare in borsa, è ancora in attesa di alcuni via libera finali prima di decidere il giorno esatto del deposito dei documenti, aggiungono le fonti.