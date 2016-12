PUNTO 1-Veneto Banca, soci cauti su aumento spianano strada ad Atlante

MILANO, 16 giugno (Reuters) - I grandi soci di Veneto Banca annunciano un'adesione limitata all'aumento di capitale da un miliardo già avviato dall'istituto aprendo la strada ad un intervento di Atlante per la quasi totalità del capitale in un'operazione destinata a replicare quanto avvenuto con Popolare Vicenza.

Dopo che nei giorni scorsi i maggiori azionisti si erano dichiarati disponibili a un sostegno massiccio all'aumento, adesso fanno marcia indietro chiamando in causa le incertezze sulla strategie future della banca, il rischio Brexit e il contesto di mercato sfavorevole, oltre che i tempi ristretti per portare a termine l'operazione che la Bce ha imposto di chiudere entro la fine di giugno.

La strada è decisamente in salita anche per la quotazione in Borsa, anche se non è del tutto ancora esclusa, sottolineano alcune fonti vicine alla situazione.