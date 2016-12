Veneto Banca, ad oggi richieste azioni per 1,2% aumento capitale - fonte

MILANO, 14 giugno (Reuters) - Dopo cinque giorni dall'avvio dell'aumento di capitale da un miliardo di euro di Veneto Banca propedeutico alla quotazione sono stati raccolti ordini per circa l'1,2% dell'offerta.

Lo dice una fonte vicina all'operazione specificando che le richieste di sottoscrizione sono arrivate solo nell'ambito dell'offerta in opzione ai soci e non ci sono ordini dal collocamento istituzionale.

L'obiettivo è quello, se si raggiungerà la soglia minima di flottante per l'ammissione a Piazza Affari, di debuttare sul listino il 30 giugno.

L'aumento di capitale e la quotazione in Borsa rientrano nel progetto sottoposto alla Bce, necessario per ripristinare i requisiti patrimoniali della banca, al momento non rispettati.