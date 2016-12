PUNTO 1-Veneto Banca, offerta aumento/Ipo parte domani,incognita flottante

(Andrea Mandalà)

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Parte domani l'aumento di capitale da un miliardo di Veneto Banca funzionale all'Ipo che potrebbe quasi azzerare i soci che non partecipano e vede il salvagente del fondo Atlante anche in caso di mancata quotazione.

Con il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo, la sfida che attende nei prossimi giorni l'ex popolare di Montebelluna è quella di non replicare quanto avvenuto con Popolare di Vicenza che non è stata ammessa in borsa mentre Atlante si è ritrovata in mano oltre il 99% del capitale.

Il nodo principale è, se nell'ambito della sottoscrizione, i soci saranno in grado di garantire almeno la soglia minima di flottante indispensabile per l'ammissione in borsa, pari al 25%, anche se Borsa Italiana potrebbe ammettere una soglia più bassa.

Un gruppo di imprenditori veneti, riuniti nella associazione Per Veneto Banca che raccoglie circa l'8% del capitale, ha ribadito di volere sottoscrivere l'aumento con l'intenzione di arrivare fino al 25%, soglia minima per consentire alla banca di quotarsi. Ma non mancano incertezze sulla concreta realizzazione delle intenzioni.

L'obiettivo ultimo dei grandi soci, assai difficile, sarebbe quello di arrivare alla maggioranza assoluta.

Ipotesi esclusa dal Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina secondo cui sarà anche difficile che Veneto Banca raggiunga un flottante sufficiente per la quotazione, pur non escludendolo.