Veneto Banca, offerta aumento/Ipo parte l'8 e termina il 24 giugno

MILANO, 7 giugno (Reuters) - L'offerta in opzione e il collocamento istituzionale dell'aumento di capitale da un miliardo di Veneto Banca, propedeutico all'Ipo, inizierà l'8 giugno e si concluderà il 24 giugno.

L'aumento prevede prima un'offerta in opzione agli attuali azionisti e poi il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri per la parte inoptata che terminerà il 24 giugno.

L'offerta in opzione prevede che, in base al range di prezzo, l'azionista avrà diritto a sottoscrivere, per ogni azione Veneto Banca detenuta, un numero di nuove azioni compreso tra 16 e 81.