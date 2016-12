PUNTO 1 - -Veneto Banca, forchetta Ipo 0,10-0,50 euro, Atlante sigla accordo sub-underwriting

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 31 maggio (Reuters) - Veneto Banca ha fissato la forchetta di prezzo per l'Ipo con un valore minimo di 0,10 euro e un massimo di 0,50 euro per azione in un'operazione che vede l'intervento del fondo Atlante e che sembra destinata a replicare quanto avvenuto con Popolare di Vicenza.

Lo dicono alcune fonti vicine alla situazione all'indomani del Cda fiume che ha fissato il range di prezzo e in attesa di una comunicazione ufficiale da pare dell'ex popolare di Montebelluna.

A causa di una risposta molto debole da parte degli investitori istituzionali nella fase del pre-marketing Atlante ha sottoscritto con Banca Imi, che guida il consorzio di garanzia sull'aumento, un accordo di sub-underwriting, come aveva fatto UniCredit nell'analoga operazione di Pop Vicenza.

In quell'occasionee il fondo gestito da Questio Sgr aveva rilevato l'intero capitale offerto in aumento (1,5 miliardi di euro) al minimo della forchetta di 0,10 euro arrivando a detenere il 99,3% del capitale.

Anche in Veneto Banca, riferiscono le fonti, Atlante intende avere una partecipazione di riferimento in modo da poter operare una profonda ristrutturazione della banca. Una fonte specifica che per intervenire avrebbe chiesto di poter avere almeno il 51%.

Resta l'incognita di alcuni soci veneti, in particolare quelli raccolti nelle due associazioni di azionisti artefici del ribaltone dello scorso 5 maggio ai vertici della banca che hanno mostrato disponibilità a sottoscrivere l'aumento per una quota attorno al 15% dell'offerta.

Al momento non è chiaro se l'effettiva domanda da parte di questo gruppo sarà sufficiente a costituire un flottante ritenuto adeguato da Borsa Italiana, ma la strada appare in salita.