Buyout, Cvc Capital acquisisce Sisal per 1 mld euro

MILANO, 30 maggio (Reuters) - L'operatore di private equity Cvc Capital Partners ha acquisito Sisal per un enterprise value di 1 miliardo di euro.

A vendere, si legge in un comunicato, sono Apax Partners, Permira e Clessidra.

Quella che si pone davanti a Giampiero Mazza, numero uno di Cvc in Italia (al suo terzo buyout, dopo Cerved e Doc Generici), è una sfida impegnativa: rilanciare un gruppo gravato da un debito pesante e che opera in un settore, quello delle scommesse, che in Italia è continuamente oggetto di interventi politico-fiscali, anche retroattivi, che hanno scoraggiato molti operatori esteri.