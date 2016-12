Pop Vicenza approva Spa, aumento e Ipo, sfida turbolenza mercati

GAMBELLARA (VI), 5 marzo (Reuters) - Al termine di un'assemblea fiume i soci di Pop Vicenza hanno dato il via libera al pacchetto di misure che include trasformazione in Spa, aumento di capitale e quotazione, necessario per mettere la banca in sicurezza e evitare immediati interventi della Vigilanza.

"Se tutti i punti all'ordine del giorno non saranno approvati andremo incontro a una perdita di valore non solo delle nostre azioni ma anche degli strumenti di debito, come già accaduto per altre banche in Italia", ha dichiarato in avvio assemblea il presidente Stefano Dolcetta, mentre l'AD Francesco Iorio ha parlato di "scenari che non voglio neanche ipotizzare". Continua...