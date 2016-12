Caleffi, controllata Mirabello Carrara punta a quotazione su Aim

"Con la quotazione su Aim Italia Mirabello Carrara avrà un più elevato standing e nuove risorse finanziarie per affermare il proprio brand nell'ambito di un mercato che presenta un grande potenziale di crescita", spiega in una nota l'AD Alberto Adriano, sottolineando che la società, specializzata in biancheria per la casa di fascia alta, punta ad ampliare il portafoglio licenze e ad espandersi a livello internazionale, con focus su Europa, Asia e paesi emergenti.