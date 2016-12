RPT-Italian Design Brands, acquisizione entro giugno, tra qualche anno la Borsa-AD

MILANO, 16 febbraio (Reuters) - Italian Design Brands (IDB), holding che punta a creare un polo dell'arredamento made in Italy di alta gamma, chiuderà la sua seconda acquisizione entro giugno e non esclude di portarne a casa un'altra entro dicembre, con l'obiettivo di raggiungere nel giro pochi anni una dimensione sufficiente per quotarsi in borsa.