Morellato, 'mai dire mai' alla borsa, ma per ora non è nei piani-AD

"Prima del 2009/2010 avevamo pensato alla quotazione. Poi è arrivato in Europa lo tsunami sui mercati degli ultimi cinque anni e abbiamo ritenuto che il progetto non fosse più interessante. Certo, 'mai dire mai', ma non esiste oggi un progetto in questo senso", ha detto l'AD Massimo Carraro a margine di un incontro con la stampa.

Azionista di controllo, con la famiglia, del gruppo veneto, Carraro sottolinea che in termini finanziari il gruppo ha "buoni parametri" e che non ha la necessità di reperire risorse sul mercato. Per lo stesso motivo non cerca partner finanziari: "Abbiamo sempre detto no a chi ci proponeva di fare i soci finanziari; abbiamo anche parlato con chi si presentava con progetti industriali, ma finora abbiamo preferito andare avanti così", ha concluso.