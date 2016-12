Veneto Banca conferma iter piano, su aumento interesse sopra un miliardo - AD

TORINO, 30 gennaio (Reuters) - Veneto Banca conferma la tempistica prefissata per l'aumento di capitale e lo sbarco in Borsa, previsto ad aprile, e dopo affronterà il tema aggregazioni.

"L'interesse c'è stato fin dall'inizio. Le proposte di partecipazione hanno superato un miliardo", dice Carrus confermando però l'ammontare previsto della ricapitalizzazione. "Faremo un miliardo, non un euro di più".

Quanto all'iter del piano, Carrus dice che "procede con i tempi prefissati, stiamo definendo la parte conclusiva con Borsa e Consob e anche con la Bce siamo in linea con le previsioni",

Dopo l'incontro avuto ieri con gli analisti delle dieci banche del consorzio di garanzia per l'aumento, l'istituto di Montebelluna riunirà il consiglio il prossimo 9 febbraio per esaminare gli schemi di bilancio 2015 e il 19 per quello definitivo.