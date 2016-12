De Nora, scelte banche per Ipo, flottante atteso a 35-45% - Cfo

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - De Nora, società specializzata nel settore dell'elettrochimica, ha scelto UniCredit, Deutsche Bank e Ubs come joint global coordinator per l'Ipo che dovrebbe portarla a Piazza Affari prima dell'estate, con un flottante tra il 35% e il 45%.

"Puntiamo allo Star", ha spiegato il Cfo, sottolineando che la struttura dell'Ipo non è ancora stata definita, ma che le azioni messe in vendita da parte dei soci saranno di certo prevalenti rispetto a un'eventuale parte in aumento di capitale. "E' un'azienda solida", spiega Lodrini.