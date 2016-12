Tod's, su ipotesi Ipo R.Vivier si valuterà interesse gruppo - Della Valle

Al termine dell'assemblea che di fatto ha dato il via libera all'acquisizione del marchio di calzature di alta moda, Della Valle ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di una futura Ipo: "Qualsiasi cosa faremo in futuro, sarà sempre fatta nell'interesse del gruppo e non dei singoli azionisti. Fate voi le vostre deduzioni".

Commentanto l'esito dell'assemblea, in cui i soci di minoranza hanno dato indirettamente il loro assenso all'acquisto dalla famiglia Della Valle di Roger Vivier, finora gestito in licenza da Tod's, il presidente ha sottolineato che "va bene anche per noi, così non siamo parti correlate, è tutto di Tod's, si lavora anche meglio".