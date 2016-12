Idea Re, improbabile avvio ipo 13/1, date newsletter Consob indicative - fonte

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - E' improbabile che l'offerta pubblica di Idea Real Estate Siiq parta il 13 gennaio come indicato nella newsletter Consob.

E' quanto riferisce una fonte vicina alla società, sottolineando che le date indicate dall'autorità di vigilanza sono "indicative" e che la società comunicherà le date definitive anche in funzione dell'andamento del mercato.

Idea RE Siiq aveva pubblicato sul sito un breve comunicato il 29 dicembre scorso annunciando il via libera di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'Ops.

Oggi Consob, nella newsletter settimanale, presenta le caratteristiche dell'operazione e scrive che l'offerta pubblica avrà inizio il 13 gennaio alle 9 e terminerà il 22 gennaio alle 13,30. In merito al collocamento istituzionale, scrive che potrebbe avere "inizio anche in via anticipata rispetto all'offerta pubblica".