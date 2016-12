Ipo Openjobmetis, esercitata integralmente opzione greenshoe

MILANO, 30 dicembre (Reuters) - Openjobmetis ha reso noto che, nell'ambito dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, Equita ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe concessa da Wise Venture per complessive 750.018 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a 6,6 euro per azione, come quella dell'ipo, per un controvalore complessivo di circa 5 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.