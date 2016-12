RPT -PUNTO 1-Veneto Banca, plebiscito su Spa, aumento, Ipo per spettro commissariamento

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO), 21 dicembre (Reuters) - V eneto Banca incassa il sofferto via libera dell'assemblea al progetto 'Serenissima', ovvero il pacchetto di misure concordato con la Bce che include trasformazione in Spa, aumento di capitale fino a un miliardo e quotazione, necessario per mettere la banca in sicurezza e scongiurare lo spettro di un'eventuale procedura di risoluzione.