Veneto Banca, assemblea approva Spa, aumento, quotazione in Borsa

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO), 19 dicembre (Reuters) - L 'assemblea dei soci di Veneto Banca ha approvato le proposte sulla trasformazione in Spa, aumento di capitale fino a un miliardo di euro e quotazione in Borsa. Con circa 11.400 soci presenti in proprio e per delega, le delibere sono passate con il voto favorevole di oltre il 97% dei votanti.