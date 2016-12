Cina, Postal Savings Bank raccoglie 7 miliardi dlr vendendo 17% capitale

PECHINO, 9 dicembre (Reuters) - La cinese Postal Savings Bank ha raccolto 7 miliardi di dollari con la vendita del 17% del capitale a dieci investitori strategici, tra cui UBS Group e JPMorgan, in vista dello sbarco in borsa previsto nel 2016.

L'operazione valorizza la banca, sesta in Cina per valore degli asset ma prima per numero di clienti e filiali, 41 miliardi di dollari.