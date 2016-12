PUNTO 1-Openjobmetis corre nel giorno del debutto a Piazza Afffari

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Debutto brillante per Openjobmetis, che ha iniziato oggi le negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana.

Poco dopo le 10, la prima agenzia per il lavoro quotata in Italia sale del 5,3%, a 6,95 euro, dopo aver toccato un massimo di 7,1150 euro. Sono passati di mano circa 85.000 pezzi.

L'offerta globale di vendita e sottoscrizione si è conclusa il 30 novembre scorso a 6,6 euro per azione, con una domanda pari a circa 2,5 volte l'offerta, si legge in un comunicato. Considerando anche le azioni oggetto dell'opzione di over allotment, la richiesta è stata pari a 2,1 volte l'offerta.