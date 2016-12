Veneto Banca vede target Srep Bce 2015 poco sopra 10% - AD

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Veneto Banca attende la lettera ufficiale della Bce sullo Srep, che per quanto riguarda l'aspetto quantitativo dovrebbe includere un target minimo sul Cet1 per il 2015 leggermente sopra il 10% precedentemente assegnato.

"Credo che le anticipazioni siano sostanzialmente abbastanza in linea con quelle del 2014. Partiamo dal 10% e avremo come tutti qualcosa in più", ha detto Carrus ricordando che il target sullo Srep per il 2015 partirtà dal primo luglio 2016.