Abn Amro, fissata forchetta prezzo Ipo, banca valutata fino a 18,8 mld

AMSTERDAM, 10 novembre (Reuters) - Il governo olandese ha annunciato un ampio range di prezzo per il ritorno in mani private di Abn Amro (IPO-ABN.AS: Quotazione ), valutando l'istituto 15-18,8 miliardi di euro nell'ambito di un'operazione destinata a essere la maggiore Ipo bancaria europea dalla crisi finanziaria.

La quotazione di Abn il 20 novembre è un passo importante per i Paesi Bassi e arriva in un momento in cui l'economia del Paese si sta finalmente riprendendo dalla crisi e il governo tenta di lasciarsi alle spalle la costosa nazionalizzazione della banca nel 2008.