Abn Amro, utile cresce del 13% in trim3 aspettando Ipo

AMSTERDAM, 9 novembre (Reuters) - ABN Amro, l'istituto nazionalizzato olandese candidato alla quotazione in borsa, ha annunciato oggi un utile in crescita del 13% a 509 milioni di euro nel terzo trimestre nel quadro della ripresa dell'economia dei Paesi Bassi.

Il valore di libro, indicatore largamente usato per la valutazione in sede di Ipo, è salito a 16,1 miliardi di euro dai 15,9 miliardi della fine di giugno.

Non è stata fissata nessuna data per l'Ipo, che dovrebbe portare in borsa il 20-30% della banca. Il book-building potrà iniziare dopo il via libera finale del ministro delle Finanze Jeroen Dijsselbloem. Le banche che lavorano all'operazione, alla luce della relativa stabilità dei mercati finanziari, si aspettano un semaforo verde già questa settimana.