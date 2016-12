Japan Post, titoli in forte rialzo in giorno debutto

TOKYO, 4 novembre (Reuters) - Esordio in borsa con i fuochi d'artificio per Japan Post Holding e le sue due unità finanziarie, che hanno chiuso la prima seduta con rialzi a doppia cifra, dopo che il governo ha raccolto 12 miliardi di dollari nella tripla Ipo.

La quotazione del colosso di servizi postali e finanziari rappresenta la maggiore privatizzazione in Giappone dal 1987 ed è un passo importante nella strategia del primo ministro Shinzo Abe di dare impulso all'economia debole, incoraggiando le famiglie tradizionalmente avverse al rischio a investire.

"E' importante che questa Ipo sia riuscita ad attrarre risorse degli investitori privati e stia generando utili", spiega la strategist di Monex Securities Takashi Hiroki. "Sono in molti ad aver comprato azioni per la prima volta in vita loro. Se soltanto una parte di coloro che hanno realizzato profitti con Japan Post sottoscrivessero altre azioni, sarebbe un passo importante".