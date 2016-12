Ibl Banca punta a Star il prossimo 17/11, vuole accelerare su crescita

MILANO, 30 ottobre (Reuters) - Ibl Banca punta a sbarcare a Piazza Affari, sullo Star, il prossimo 17 novembre, con un'Ipo che potrebbe valere fino a 215 milioni di euro, per poco meno di due terzi derivanti dalla vendita di azioni da parte dei due azionisti e per il resto da un aumento di capitale che permetterà alla società di rafforzarsi patrimonialmente per accelerare sulla crescita.

E' quanto spiegato oggi dal management della banca specializzata in finanziamenti tramite cessione del quinto durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione, in occasione dell'avvio dell'offerta pubblica (il collocamento istituzionale è partito ieri).

"L'opportunità che ci viene dalla quotazione è il rafforzamento patrimoniale, che ci permetta un'accelerazione della crescita", ha spiegato l'AD Mario Giordano (che è anche azionista assieme alla famiglia d'Amelio), sottolineando che eventuali M&A saranno valutati in futuro. Per il presente si valuta invece soprattutto la "possibilità di crescere in termini di asset creditizi", sia al dettaglio che tramite acquisti di crediti in stock. A questo proposito la banca punta a consolidare il mercato della cessione del quinto acquisendo le quote degli operatori in uscita dal mercato come conseguenza dell'inasprimento delle regole in materia di intermediari finanziari da parte di Bankitalia.

"Ibl si candida come aggregatore per soggetti in un mercato una regolamentazione sempre più stringente", ha spiegato il presidente Franco Masera.

Il presidente ha inoltre sottolineato le opportunità che potrebbero arrivare da partnership con banche più grandi a cui Ibl potrebbe offrire il proprio prodotto.

Durante la presentazione il management ha ribadito che non è ancora stata definita una politica dei dividendi. "Sarà in linea con il mercato, vogliamo dare soddisfazione agli azionisti", ha spiegato Giordano.

Per quanto riguarda l'esercizio 2013, su un utile di 22,3 milioni, sono stati distribuiti dividendi per circa 5 milioni.

In relazione al 2014 non è stato distribuito alcun dividendo. A giugno però è stato deliberato un acconto di dividendi a valere sull'esercizio 2015 per un importo pari a circa 7 milioni (pagato a fine giugno).