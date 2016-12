Poste Italiane, titolo piatto in giorno debutto a Piazza Affari

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Esordio senza fuochi d'artificio per Poste Italiane a Piazza Affari: il titolo ha infatti aperto in rialzo di circa il 2% rispetto al prezzo di collocamento di 6,75 euro per azione ma ha presto ridotto i guadagni per poi oscillare intorno alla parità per il resto della mattinata.