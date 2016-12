Auditel, non vedo necessità di quotarla - Confalonieri

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - Quotare Auditel in Borsa non è necessario. E' questa la posizione del presidente di Mediaset , Fedele Confalonieri.

"Auditel, c'è qualcuno che la vuole scassare, ma ha garantito per 30 anni il mercato perché dà certezze a chi investe. Andare in borsa? Non vedo la necessità perché debba quotarsi", ha detto Confalonieri a margine di un evento.