PUNTO 1-Ipo Poste, prezzo fissato a 6,75 euro, Tesoro raccoglie 3,4 mld

ROMA/MILANO, 23 ottobre (Reuters) - Poste Italiane approderà in Borsa il 27 ottobre a 6,75 euro per azione, prezzo che permetterà al Tesoro di raccogliere quasi 3,4 miliardi nel caso di integrale sottoscrizione della greenshoe, ha detto oggi il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.

Il risultato del collocamento è un buon segnale per Matteo Renzi che mira a rendere più efficienti gli enti statali e ha in programma la dismissione di quote di Enav e Ferrovie dello Stato per ridurre la montagna di 2.200 miliardi di debito pubblico. Continua...