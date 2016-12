Ipo Poste Italiane, prezzo fissato a 6,75 euro - Padoan

ROMA, 23 ottobre (Reuters) - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha annunciato che Poste Italiane arriverà sul mercato a un prezzo di 6,75 euro per azione, permettendo al Tesoro di raccogliere quasi 3,4 miliardi di euro nel caso di integrale sottoscrizione della greenshoe.

L'inizio delle negoziazioni in Borsa è previsto per il 27 ottobre, si legge inoltre in una nota.