PUNTO 1-Veneto Banca, ritorno all'utile nel 2016, Spa a dicembre

(riscrive aggiungendo dichiarazioni Carrus)

di Andrea Mandalà

MONTEBELLUNA (Treviso), 14 ottobre (Reuters) - Veneto Banca alza il velo sul piano industriale che prevede un ritorno all'utile già dall'anno prossimo, ma anche un piano di esuberi per 430 unità e fissa la scaletta dei tempi che entro la prossima primavera porterà la popolare di Montebelluna, in ordine, a trasformarsi in Spa, quotarsi in borsa e rafforzare il capitale con un aumento da un miliardo.

Il piano è stand-alone ma la banca ribadisce di valutare anche eventuali aggregazioni con una quotata anche se per i tempi è probabile che si debba aspettare dopo la conclusione della ricapitalizzazione.

L'appuntamento più vicino è quello della Spa, la cui assemblea è prevista per il 5 dicembre, proiettando Veneto Banca quale seconda grande popolare ad abbandondare il voto capitario dopo Ubi.

Il passaggio in borsa è atteso per la seconda metà di gennaio, mentre l'aumento di capitale, pre-garantito da Banca Imi, è in agenda ad aprile.

"Siamo stati proiettati in poco tempo da Montebelluna a Francoforte senza passare per strade intermedie. Abbiamo avuto la necessità di diventare adulti molto presto e per questo bisogna pagare qualche dazio", ha detto Cristiano Carrus, DG e da ieri anche AD dell'istituto.

Il manager ha sottolineato che la quotazione è il requisito fondamentale per l'aumento di capitale che rappresenta l'elemento centrale del piano e servirà a creare un buffer di sicurezza rispetto ai nuovi target patrimoniali post-Srep.