Veneto Banca, assemblea per Spa 5/12, quotazione seconda metà gennaio

MONTEBELLUNA, 14 ottobre (Reuters) - L'assemblea dei soci di Veneto Banca per la trasformazione in Spa è previta per il 5 dicembre prossimo.

Oltre alla trasformazione in Spa, per ottemperare alla legge di riforma delle popolari che obbliga gli istituti con attivi sopra 8 miliardi ad abbandonare il voto capitario e trasformarsi in Spa entro fine 2016, il piano dell'istituto di Montebelluna prevede anche la quotazione in borsa e un aumento di capitale da 1 miliardo.