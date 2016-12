Poste Italiane, in Borsa a fine ottobre, conferma assunzioni -AD

"E' un'Ipo che ha valenza finanziaria ed economica ma anche di politica industriale, perchè contribuisce ad ammodernare il paese e a garantire un futuro sostenibile per chi lavora in Posta", ha aggiunto.

"La politica (dei dividendi) è limitata nel tempo perchè abbiamo un piano industriale che cambia nel tempo", ha spiegato Caio. "Abbiamo dato indicazioni sui dividendi dei primi due anni, poi daremo appuntamento al mercato per discuterne (...) anche in relazione alle opportunità di investimento che avremo".

Negli anni passati la politica dei dividendi non ha seguito una politica precisa: in riferimento al 2012 sono stati distribuiti 250 milioni di dividendi su un utile di 1,032 miliardi, per il 2013 500 milioni su 1,005 miliardi e per il 2014 si è attinto alle riserve, distribuendo 250 milioni di cedole su un utile di 212 milioni.