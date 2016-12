PUNTO 2-Fiat Chrysler, valorizzazione Ferrari in linea, titolo rimarrà sostenuto

Il 10% circa del capitale dovrebbe debuttare a Wall Street entro fine mese, come nelle previsioni della società, dopo che nel fine settimana è stato pubblicato il prospetto informativo. A inizio 2016 è atteso lo scorporo di un altro 80%, nell'ambito del quale i soci riceveranno un'azione Ferrari per ogni Fca posseduta. Il restante 10% è in mano a Piero Ferrari.