PUNTO 2-Poste, forchetta Ipo a 6-7,5 euro/azione, Tesoro cede fino a 38,2%

In quella che è la più grande privatizzazione degli ultimi anni, il ministero dell'Economia ha annunciato che metterà in vendita 453 milioni di azioni, corrispondenti al 34,7% del capitale sociale di Poste. E' inoltre prevista una greenshoe, pari al 10% dell'offerta, che potrebbe portare il flottante fino al 38,2% del capitale. A queste condizioni, il Tesoro potrebbe quindi incassare tra i 3 e i 3,7 miliardi circa (inclusa la greenshoe).

Per rendere l'Ipo più attraente, il Cda di Poste ha deliberato una generosa politica dei dividendi per gli esercizi 2015 e 2016 (da distribuire rispettivamente nel 2016 e nel 2017) con un payout non inferiore all'80%, secondo quanto spiegato in una nota che inoltre annunciava il via libera all'Ipo di Consob.