Japan Post definisce forchette di prezzo, punta su retail

TOKYO, 7 ottobre (Reuters) - Japan Post ha definito la forchetta di prezzo indicativa per la terna di Ipo che punta a raccogliere sul mercato fino a 11,6 miliardi di dollari, in quella che sarà la più grande privatizzazione nel paese degli ultimi trent'anni.

Lo sbarco in Borsa di Japan Post Holdings e delle due divisioni finanziarie - il business assicurativo e quello bancario - è atteso per il 4 novembre. I nuovi range di prezzo annunciati oggi contengono al loro interno le valutazioni indicative date il mese scorso.

"Questo sarà un asset basilare per i portafogli di lungo termine", spiega Gavin Parry, managing director di Parry International Trading a Hong Kong. "Non è un'operazione classica, ma è la maggiore Ipo di questo secolo in Giappone e tutti vogliono partecipare".