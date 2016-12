Poste non licenzia nessuno, in Borsa non per far cassa - Caio

ROMA, 6 ottobre (Reuters) - A pochi giorni dall'avvio dell'offerta pubblica di vendita, l'amministratore delegato di Poste Italiane spiega che non c'è nessun piano di licenziare per fare spazio alle 8.000 assunzioni annunciate per i prossimi cinque anni.

Intervistato nella trasmissione 2Next Economia e Futuro (in onda stasera su Raidue) Francesco Caio ha detto che la decisione di portare Poste in Borsa "non è per fare cassa, non solo per far cassa, ma è una bellissima opportunità per l'Italia di mostrare le competenze che abbiamo".