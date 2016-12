OTB "un giorno" andrà in Borsa, Diesel pesa su conti, guarda a M&A - R.Rosso

MILANO, 5 ottobre (Reuters) - OTB punta alla borsa in nome della trasparenza anche se non ha tempistiche definite e guarda intanto a possibili acquisizioni.

"Un giorno ci arriveremo. Stiamo bene finanziariamente. Per noi la borsa non è uno strumento per portare a casa soldi ma per diventare ancora più trasparenti e per portare dentro simpatizzanti, consumatori e anche i manager", ha risposto il fondatore di Diesel, uno dei marchi che fa capo alla holding OTB, a una domanda sulla possibile quotazione del gruppo.