Banca Sistema debutta in forte rialzo, AD conferma interesse per M&A

MILANO, 2 luglio (Reuters) - Debutto sullo Star in deciso rialzo per Banca Sistema, dopo aver prezzato l'Ipo nella parte bassa della forchetta anche a causa delle turbolenze registrate dai mercati nell'ultimo giorno dell'offerta.

L'amministratore delegato e azionista Gianluca Garbi si è detto soddisfatto dell'esito dell'offerta, considerata anche la situazione dei mercati finanziari a seguito dell'annuncio del referendum greco, e ha spiegato di non essere preoccupato per l'attività della banca in questo contesto.