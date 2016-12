Auditel, credo in Ipo entro 2016 - Malgara

"Vedrà che succederà. Dipende dai soci. Penso sia un grande passo verso la più ampia trasparenza", ha detto a margine dell'assemblea Upa spiegando che il Cda Auditel ne ha già parlato ma non sono stati fatti passi formali. "I soci sono al corrente", ha detto.

"Siccome l'ho fondato e l'ho diretto per 30 anni, l'Auditel l'ho visto crescere e so quanto è importante per lo sviluppo della Tv e della pubblicità".