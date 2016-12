Veronafiere, ottimismo su integrazione con Vicenza - DG

Dopo mesi di discussioni, incomprensioni e qualche attrito, le trattative per la fusione paiono in discesa.

Parlando con Reuters a margine del Terzo Forum Food & Made in Italy, Mantovani ha detto che "il mese di luglio servirà per chiudere le fasi preliminari, saranno concluse le due diligence. Saranno definiti anche i ratio di concambio e la valorizzazione delle società. Nel frattempo, stiamo definendo la trasformazione in Spa, che verrà votata dai soci nel prossimo autunno. Ritengo che il negoziato possa andare a conclusione, siamo in una fase molto avanzata", ha chiosato Mantovani.