Domus Italia Spa ritira Ipo a causa delle condizioni dei mercati

"Domus Italia Sps, d'intesa con Banca Imi e Credit Suisse, in qualità di coordinatori dell'offerta globale, ha deliberato di procedere al ritiro anticipato integrale dell'offerta globale (...) in presenza di evidenti e straordinarie condizioni di volatilità dei mercati mobiliari italiano e internazionali. Domus Italia Spa si riserva di ripresentare l'offerta in un contesto di stabilità dei mercati finanziari", si legge in una nota pubblicata sul sito internet ieri sera.