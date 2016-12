Ipo Aeroporto Bologna, forchetta 4,40-5,20 euro, bonus share uno a 20

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Per l'ipo Aeroporto di Bologna è stata fissata una forchetta indicativa di prezzo a 4,40/5,20 euro per azione.

Lo si legge in una nota secondo cui la società è valorizzata fra 130,2 e 153,9 milioni.

L'operazione prevede un bonus share pari a 1 azione ogni 20 sottoscritte in offerta pubblica (1 ogni 10 per i dipendenti) nel caso di mantenimento continuativo per 365 giorn.