PUNTO 1 - Fca, ben lontani da ipotesi offerta a soci Gm per fusione - Marchionne

* Fca non ha contattato azionisti Gm

* In un paio di settimane filing Sec per collocamento Ferrari

* Marchionne non commenta ipotesi operazione ostile

ARESE, 24 giugno (Reuters) - L'AD Fiat Chrysler raffredda le attese per un'iniziativa volta a convincere gli azionisti della rivale General Motors a una fusione, ma non risponde alla domanda se il gruppo potrebbe fare un'operazione ostile.

L'AD ha aggiunto che, per quanto riguarda il collocamento del 10% di Ferrari, il gruppo sta lavorando e che "in un paio di settimane verrà presentata domanda alla Sec per la quotazione delle azioni a Wall Street".