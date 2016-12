Ipo, ok a quotazione Bomi su Aim, debutto 26/6, capitalizazione 42 mln

L'inizio delle negoziazioni, si legge in un comunicato, è fissato per venerdì 26 giugno.

Il prezzo unitario delle azioni ordinarie oggetto di collocamento è stato fissato in 2,75 euro, con una capitalizzazione, assumendo l'integrale efficacia dell'esercizio dei warrant, pari a circa 42 milioni.

La quotazione comporta il rimborso integrale del prestito obbligazionario da 1,5 milioni emesso in precedenza e sottoscritto in maggioranza da First Capitale.