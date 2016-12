Moda, soci Yoox danno via libera a progetto Ipo su Star

MILANO, 8 settembre (Reuters) - I soci di Yoox Group, società di retail via internet per moda e design, hanno dato oggi via libero al progetto di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana (LSE.L: Quotazione ).

Lo dice una nota, spiegando che l'offerta sarà in azioni ordinarie, in parte rivenienti da un aumento di capitale approvato oggi e in parte cedute da azionisti esistenti, ed è destinata sia a una Opv italiana che a un private placement per investitori italiani ed esteri.