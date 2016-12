Poste, Agcom positiva su nuovo piano consegne malgrado Ue-Cardani

La Ue, come ha confermato Cardani, ha inviato una lettera all'Agcom rilevando una serie di incongruenza tra la riduzione dei servizi postali universali e alcune sue direttive, ma al momento non sembra che si prepari ad una procedura di infrazione contro l'Italia su questo.

In un'altra occasione, sempre questa mattina, il commissario Agcom Antonio Nicita ha detto che l'Autorità è convinta di poter presentare alla Commissione Ue elementi "molto convincenti" per sostenere il piano di Poste presentato in vista della Ipo prevista entro al fine dell'anno, come ha confermato ieri il Tesoro.