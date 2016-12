Ipo, Technogym studia possibilità Ipo, no decisione presa - fonte

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Technogym sta valutando la possibilità di quotarsi in borsa, ma nessuna decisione è stata ancora presa.

E' quanto spiega una fonte vicina alla società che fornisce attrezzature, software e servizi per il fitness e il wellness, commentando indiscrezioni stampa odierne.

"L'azienda ha avviato uno studio di opportunità per valutare un'eventuale Ipo, senza che ci siano ancora decisioni su tempi e modalità", spiega la fonte.

Technogym è controllata al 60% dai fratelli Nerio e Pierluigi Alessandri e per il 40% dal fondo Arle Capital Partners.

Technogym ha archiviato il 2014 con un fatturato in crescita del 13% a 466 milioni, un Ebitda in aumento del 77% a 64,8 milioni. La posizione finanziaria netta si è attestata a 57,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 87 milioni del 2013.