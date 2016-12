Eataly, Tamburi vede Ipo in 2017, iGuzzini in borsa in 2018/2019

Per quanto riguarda la quotazione al Nasdaq di AAA, rinviata nel febbraio scorso, Tamburi ha indicato il traguardo: "Si va a fine anno".

Interpellato sull'ipotesi di aggregazione tra Prysmian , di cui è consigliere e azionista tramite Clubtre, e General Cable, Tamburi ha risposto che "se ne parla da anni... Prysmian ha le risorse per fare tante cose. Sono un consigliere non esecutivo, non posso esprimermi, staremo a vedere".